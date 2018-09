Eleonora Daniele pronta al matrimonio | Mi sposo con Giulio Tassoni

blogo

(Di martedì 25 settembre 2018)alle nozze. L'annuncio lo ha dato la stessa conduttrice su Chi: Finalmente dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io eci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l'abito bianco con lo strascico. La conduttrice di Storie Italiane è fidanzata con, imprenditore romano nel settore della cosmesi.ha passato un periodo difficile, affrontando la morte del fratello, maè sempre stato al suo fianco. Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa. Soffriva di autismo, ma è mancato all'improvviso e non è stato facile superare il dolore. È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me. Adesso per laè tempo di pensare a un nuovo capitolo della sua vita. Che ...