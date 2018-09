Editoria | il M5S | Via l' ordine dei giornalisti Il Pd | Per aiutare

ilgiornale

: Tagli all'editoria, minacce ai giornalisti e ora la voglia di abolire l'Ordine dei giornalisti. L'idea della libert… - MonicaCirinna : Tagli all'editoria, minacce ai giornalisti e ora la voglia di abolire l'Ordine dei giornalisti. L'idea della libert… - isamiccoli52 : RT @MonicaCirinna: Tagli all'editoria, minacce ai giornalisti e ora la voglia di abolire l'Ordine dei giornalisti. L'idea della libertà di… - tobiamc : RT @MonicaCirinna: Tagli all'editoria, minacce ai giornalisti e ora la voglia di abolire l'Ordine dei giornalisti. L'idea della libertà di… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Il Moviemento 5 Stelle torna all'attacco dell'dei. Non solo con il decretoallo studio di Vito Crimi, ma - pare - con un provvedimento ad hoc che ne preveda l'abolizione."A cosa serve l'deise non sanziona la diffusione delle notizie false e i comportamenti antietici dimossi solo da interessi di partito e non dal desiderio di informare i cittadini? A niente. Quindi aboliamolo. Il provvedimento è già sul tavolo del governo", si legge in un post del blog in difesa di Rocco Casalino, su cui l'OdG della Lombardia ha aperto un fascicolo dopo l'audio choc in cui minaccia i tecnici del Mef. I Cinque Stelle accusano l'di mettere sotto accusa il portavoce di Giuseppe Conte e di non dire nulla "suiche hanno diffuso il suo audio privato andando contro la deontologia professionale e l'eticaca". "Non hanno ...