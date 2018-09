E' ufficiale | Kors rileva Versace per 1 | 83 miliardi di euro

Versace venduta a Michael Kors - ora è ufficiale : in mano agli stranieri l’ennesimo storico marchio italiano : La casa di moda italiana Versace venduta per due miliardi di euro a Michael Kors: è solo l’ultimo di una lunga serie di brand italiani finiti in mano agli stranieri Versace? E’ l’ultimo tassello di una serie di marchi famosi italiani che nella moda è passato in mani straniere. Negli anni, Lvmh, il colosso francese che fa capo a Bernard Arnauld si è assicurato la marchigiana Berluti, Emilio Pucci, Fendi, Loro Piana, Aqua ...