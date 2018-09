E poi c' è Cattelan a teatro | Puntata 25 settembre 2018 | In diretta dalle ore 21 | 15

E poi c’è Cattelan - torna il late show di Sky Uno. Il 25 settembre c’è Emily Ratajkowski : Debuttano in prima serata le interviste, l’ironia e l’irriverenza da sempre marchio di fabbrica di E poi c’è Cattelan , il late night show , produzione originale di Sky Uno. E poi c’è Cattelan a Teatro è infatti il nuovo appuntamento con Alessandro Cattelan , il suo show e nuovi grandi ospiti, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità. Dal 25 settembre , 6 appuntamenti speciali in prima serata ...

E poi c’è Cattelan a teatro su Sky Uno : ecco quando : Non solo X Factor tra gli impegni televisivi della prossima stagione per Alessandro Cattelan che torna su Sky Uno con “E poi c’è Cattelan a teatro” Si preannuncia un autunno ricco di impegni per Alessandro Cattelan che dovrà dividersi tra la conduzione della nuova edizione di X Factor Italia e il programma “E poi c’è Cattelan a teatro“. ecco tutte le anticipazioni sullo show che vedremo prossimamente in prima ...