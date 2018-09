“E ce le fai pure vedere?” Caterina Balivo ancora sotto tiro Tutto per quella foto

caffeinamagazine

(Di martedì 25 settembre 2018)è una bravissima conduttrice che a Detto Fatto ha riscosso una popolarità immensa. Amatissima dal suo pubblico, quest’anno ha lasciato il programma per una nuova sfida. La trasmissione si chiama ‘Vieni da me’ e va in onda nella stessa fascia oraria, ma su Raiuno. Peccato che non sia cominciata alla grande la nuova avventura televisiva della. È partita da poco, è vero, ma i primi risultati arrivati non sarebbero quelli sperati. Intanto dal punto di vista degli ascolti, che faticano a decollare. E poi anche da quello ‘personale’, perchéè stata duramente attaccata sui social, al punto che su Twitter è nato un hashtag in cui si chiede che venga allontanata dalla conduzione Rai. #RidateciZeroeLode scrive infatti chi vorrebbe vedere tornare Alessandro Greco e il suo game show al posto del programma dellache, per ...