DS3 Crossback 2019 | il mini SUV con tutta l’eleganza francese

gqitalia

: Salone di Parigi 2018: le novità allo stand DS - motorboxcom : Salone di Parigi 2018: le novità allo stand DS - cekky93_ermanno : Siete pronti a scoprire l'ultima arrivata ??? Avete già capito di cosa si tratta?? Link in bio #love #passion… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Dal 7 al 3. DS presenta il suo secondo modello completamente nuovo – non un rebadging delle vecchie Citroen – e punta al bersaglio grosso con un crossover compatto che va a inserirsi nel segmento di mercato attualmente più competitivo. La DS 3è destinata a totalizzare numeri importanti, anche fuori dall’Europa e infatti è già prevista la versione totalmente elettrica chiamata E-Tense. La prima cosa che si nota è il design, che esce di molto fuori dal coro soprattutto nella parte anteriore e con le sue forme scultoree piacerà a chi non vuole passare inosservato. Ilmalismo non abita certo qui, sempre a proposito delle forme, ma non ci sono particolari eccessi che scadono nel barocco. Le dimensioni esterne sono piuttosto contenute, con una lunghezza di 4,12 metri che la rende una delle proposte più adatta ai contesti urbani, dove spiccano anche i cerchi da 18 pollici ...