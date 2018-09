: Droga in Piemonte, 12 arresti dei CC - TelevideoRai101 : Droga in Piemonte, 12 arresti dei CC - acciofraser : I miei sono andati in Piemonte questo weekend e mi han portato a casa mezzo kg di nocciole tostate MEZZO KG io sono… -

Smantellata dai Carabinieri in Val di Susa(Torino) una rete di spacciatori incapace di smerciare centinaia di dosi di eroina e hashish ogni settimana. I militari hanno notificato ordini di custodia in carcere per 12 indagati (6 marocchini e 6 italiani). I clienti, tra i quali una giovane coppia che andava ad acquistare lacon il figlio di due anni nel passeggino,potevano pagare nel giorno di accredito dello stipendio, a fine mese, ma dovevano lasciare in pegno i documenti o tablet e smarthphone.(Di martedì 25 settembre 2018)