Doppio sold out per Laura Pausini a Eboli il 25 e 26 settembre | info ingressi generali

(Di martedì 25 settembre 2018)colleziona un nuovoout. Sono due i concerti che l'artista di Solarolo terrà al PalaSele, per i quali sono stati letteralmente polverizzati i biglietti senza che ci siano nuove disponibilità.Fatti sentire World Wide Tour approda quindi in Campania per le date del 25 e 26, nelle quali sarà la musica del nuovo disco a risuonare tra le mura del palasport con inizio del concerto a partire dalle ore 21.L'apertura dei varchi per la venue generale è prevista per le ore 19 mentre il controllo delle tessere per gli iscritti al fan club inizierà dalle 15 e fino alle ore 18. L'ingresso per gli iscritti è quello di Via dell'Atletica e sarà possibile accedere tramite fan club esclusivamente entro le ore 18. Non è possibile delegare terze persone per il controllo delle tessere. Oltre questo orario, sarà necessario attendere l'apertura dei cancelli per gli ...