Domenica senz' auto a Vicenza | ora ' Giornata verde'

Domenica senza l'acqua corrente a Petrosino : Domenica senza acqua corrente a Petrosino. Lo comunica il Sindaco Gaspare Giacalone: 'Ieri sera si sono bruciati sia il salvavita che il motore per sollevare acqua nel serbatoio a fungo di Timpone. ...

Il film da vedere Domenica 23 settembre : Edge of tomorrow – Senza domani : Appassionati di azione e fantascienza? Allora questa sera sintonizzatevi su Italia 1! Il film da vedere domenica 23 settembre è Edge of tomorrow – Senza domani, e vede Tom Cruise nei panni di un soldato destinato a vivere sempre lo stesso giorno in una battaglia contro un esercito alieno. film da vedere, 23 settembre: Edge of tomorrow – Senza domani, action movie fantascientifico con Tom Cruise Edge of tomorrow – Senza domani ...

GIANCARLO MAGALLI/ Giudice per Zia Mara... ma senza dimenticare Adriana Volpe (Domenica in) : GIANCARLO MAGALLI sarà ospite questo pomeriggio della puntata di Domenica in. Recentemente non sono mancate frecciatine a distanza con Adriana Volpe(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 08:33:00 GMT)

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale - salta la sua presenza a Domenica In. Ecco le sue prime parole : 'Sono ancora in ospedale per accertamenti, ma sto bene'. C'era grande attesa per la presenza di Gina Lollobrigida a Domenica In . Eppure, nella seconda parte del varietà Domenicale di Rai Uno, Mara ...

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale - salta la sua presenza a Domenica In : C'era grande attesa per la presenza di Gina Lollobrigida a Domenica In. Eppure, nella seconda parte del varietà Domenicale di Rai Uno, Mara Venier ha annunciato il forfait della 91enne...

Senza shopping la Domenica 400 milioni in meno ai lavoratori : La chiusura domenicale e nei festivi comporterebbe un disinvestimento da parte della grande distribuzione e dei centri commerciali con un effetto per l’occupazione nel medio-lungo periodo di circa 40mila posti in meno...

Pacetti : Domenica prossima torna #ViaLibera - città senza auto e smog : Roma – “domenica e’ di nuovo #ViaLibera. domenica prossima parte una nuova edizione di #ViaLibera. Il 16 settembre le strade saranno di nuovo libere da auto e smog per l’intera giornata. Cittadini e turisti potranno muoversi, a piedi o in bici, in un unico percorso ciclopedonale che interessera’ via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza ...

Ferrari super - Sebastian senza errori : dovrà essere così anche Domenica : Il 2 settembre anche Monza potrebbe tingersi di rosso, ma il pilota tedesco dovrà ripetere la prestazione del Belgio e vendicare la pessima prestazione dell'anno scorso proprio a Monza. Con la ...

Juventus - CR7 senza sosta. Si allena in palestra di Domenica e posta su Instagram : Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare con la maglia della Juventus ma le sue prestazioni contro il Chievo Verona e la Lazio sono state comunque buone. Nella sfida di ieri contro i ...

Mara Venier : salta la presenza di Selvaggia Lucarelli a Domenica In? : Selvaggia Lucarelli non ci sarà a Domenica In con Mara Venier? La presenza come opinionista di Selvaggia Lucarelli a Domenica In condotta da settembre da Mara Venier aveva fatto molto scalpore, non solo per l’importanza del nome del giudice di Ballando con le stelle, la quale, amata o odiata, è un personaggio televisivo che innegabilmente riesce a catalizzare l’attenzione su di se, ma anche per quello che sarebbe potuto accadere ...

Va a trascorrere la Domenica nella sua baita in montagna : 37enne trovato senza vita : È stato ritrovato senza vita nella baita in zona Monte Spitz dove si era recato per il weekend. A fare la scoperta i fratelli che, non riuscendo a contattarlo telefonicamente, aveva raggiunto la struttura. Forse è stato un malore ad uccidere il 37enne vicentino Matteo Marchi.Continua a leggere

Domenica senz'acqua in alcune zone di Roma : Acea ATO 2 comunica che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria su un'importante condotta nel tratto di via Tiburtina che va dall'incrocio con via dei Fiorentini all'incrocio con largo ...