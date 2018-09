Dogman di Matteo Garrone è il candidato dell' Italia agli Oscar 2019 Inizia un

Dogman di Matteo Garrone rappresenterà l'Italia agli Oscar come miglior film straniero : Dogman, il film di Matteo Garrone, rappresentera' il nostro Paese agli Oscar 2019 nella categoria miglior film straniero. La pellicola è stata applaudita con standing ovation al Festival di Cannes e ha fatto vincere la Coppa Volpi come migliore attore a Marcello Fonte. L'opera s'ispira alla vicenda del 'canaro' della Magliana. Dogman ha avuto la meglio su 21 pellicole molto apprezzate L'Anica in una nota ha spiegato: 'La commissione di selezione ...

Oscar 2019 - il candidato per l’Italia è Dogman di Matteo Garrone : Dopo il trionfo di Cannes e altri premi Dogman di Matteo Garrone è il film designato per rappresentare l’Italia alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 91esima edizione degli Academy Awards. A sceglierlo è stata la commissione di selezione per il film italiano da candidare all’Oscar istituita dall’Anica lo scorso giugno, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio ...

