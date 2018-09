' Dogman' di Garrone candidato dell' Italia all' Oscar

Dogman di Matteo Garrone è il candidato dell'Italia agli Oscar 2019/ "Inizia un nuovo viaggio" : Oscar 2019, miglior film straniero: Dogman di Matteo Garrone è il candidato per l'Italia scelto dalla Commissione. "Ha le caratteristiche per sfidare il cinema mondiale".(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:02:00 GMT)

Oscar 2019 - il candidato per l’Italia è Dogman di Matteo Garrone : Dopo il trionfo di Cannes e altri premi Dogman di Matteo Garrone è il film designato per rappresentare l’Italia alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 91esima edizione degli Academy Awards. A sceglierlo è stata la commissione di selezione per il film italiano da candidare all’Oscar istituita dall’Anica lo scorso giugno, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio ...