Dl Genova | Mef | versione molto incompleta

Mef : dl Genova - nessun blocco Ragioneria : 18.33 Mef:dl Genova, nessun blocco Ragioneria Il decreto Genova è arrivato "senza alcuna indicazione degli oneri e delle relative coperture". Lo precisano fonti del ministero dell'Economia e Finanze spiegando che il decreto "è giunto agli uffici del Mef in una versione molto incompleta", ma "la Ragioneria Generale dello Stato sta lavorando per far sì che il decreto 'vada in ...

Mef : dl Genova - nessun blocco Ragioneria : 18.33 Il decreto Genova è arrivato "senza alcuna indicazione degli oneri e delle relative coperture". Lo precisano fonti del ministero dell'Economia e Finanze spiegando che il decreto "è giunto agli uffici del Mef in una versione molto incompleta", ma "la Ragioneria Generale dello Stato sta lavorando per far sì che il decreto 'vada in porto'". La Ragioneria Generale dello Stato "non ha bloccato il decreto,ma lo sta sbloccando",i tecnici al ...

Dl Genova incompleto al Mef - Ragioneria lavora su coperture : La Ragioneria generale dello Stato non sta bloccando il decreto su Genova ma è al lavoro per sbloccarlo e valutarne i costi visto che il testo è giunto "senza alcuna indicazione degli oneri e delle ...

Ponte Genova - il decreto arriva incompleto al Mef : Ragioneria lavora sulle coperture : Secondo i tecnici del Mit, inoltre, sono state "celate informazioni necessarie alla vigilanza", e le procedure di sicurezza sono ancora oggi "inadatte a prevenire crolli"

Fonti Mef : dl Genova giunto a Rgs senza oneri e coperture : Lo riferiscono Fonti del Ministero dell'economia dopo una notizia pubblicata su un quotidiano …

Decreto Genova - Conte : “Non siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei riscontri del Mef” : Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa post-consiglio dei ministri, risponde alle domande sul Decreto emergenze: “Non sono venuto alle promesse. Il commissario ci sarà dieci giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto legge. Siamo in attesa delle risposte dal Mef e domani mattina potrebbe già essere inviato al Colle”. L'articolo Decreto Genova, Conte: “Non Siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei ...