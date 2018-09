DL Genova bocciato dalla Ragioneria Governo | coperture ci sono

blogo

: RT @giuseppe_masala: La Ragioneria dello Stato ha bocciato il Decreto Genova per assenza di coperture. - Anti_Globalist_ : RT @giuseppe_masala: La Ragioneria dello Stato ha bocciato il Decreto Genova per assenza di coperture. - Nak_Luis : RT @giuseppe_masala: La Ragioneria dello Stato ha bocciato il Decreto Genova per assenza di coperture. - Tore45003437 : RT @giuseppe_masala: La Ragioneria dello Stato ha bocciato il Decreto Genova per assenza di coperture. -

(Di martedì 25 settembre 2018) 19.45 - Ladello Stato corretta da Palazzo Chigi secondo cui non è vero che manca l'indicazione dellefinanziarie nel decreto. Ilin una nota assicura che non c'è "nessun ritardo per l'avvio delle misure di sostegno contenute nel decreto tanto che dal ministero dell'Economia hanno appena confermato di avere terminato le valutazioni di propria competenza e che il decreto legge sta per essere inviato al Quirinale".Il decretonon passa il vaglio dellagenerale dello Stato. Almeno per ora. Fonti del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) spiegano che se "a volte le carenze riguardano parti limitate di un provvedimento che si risolvono in maniera più semplice" questa volta invece il decreto legge è arrivato negli uffici del Mef "in una versione molto incompleta". Ponte Morandi, ...