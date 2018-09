Disponibile per Xiaomi Mi 8 il firmware di Google Pixel 2 XL basato su Android 9 Pie

Pathfinder : Kingmaker Disponibile da oggi per PC e Mac : Owlcat Games e Deep Silver annunciano che l'acclamato RPG Pathfinder: Kingmaker è oggi disponibile per PC e Mac. I giocatori possono scaricare la versione digitale del gioco su Steam (dalle 16.00 di oggi) e GOG. Il titolo è inoltre disponibile presso retailer selezionati. I giocatori potranno avventurarsi nelle Stolen Lands, esplorando il vasto mondo dell'universo dell'RPG Pathfinder. I personaggi, di umili origini, affronteranno animali ...

Provate il Launcher della Samsung Experience 10 - già Disponibile al download : Il Launcher della Samsung Experience 10, basata su Android 9 Pie, visto nei giorni scorsi è già disponibile al download sotto forma di APK per tutti gli smartphone Samsung al cui interno c'è una versione di Android pari o superiore alla 8.0 Oreo. L'articolo Provate il Launcher della Samsung Experience 10, già disponibile al download proviene da TuttoAndroid.

Disponibile una mod per OnePlus 6 che aggiunge il meteo nella schermata di blocco e Ambient Display AOSP : Gli sviluppatori sono al lavoro su varie mod per la versione aggiornata di OxygenOS 9.0 basata su Android 9 Pie per OnePlus 6, come quella creata da un membro di XDA Senior che aggiunge il meteo alla schermata di blocco e un Ambient Display AOSP che elimina tutti i pulsanti di notifica e riduce la schermata di blocco. L'articolo Disponibile una mod per OnePlus 6 che aggiunge il meteo nella schermata di blocco e Ambient Display AOSP proviene da ...

Disponibile aggiornamento Overwatch il 22 settembre - quali modifiche ai personaggi : E' stato reso Disponibile nelle scorse ore un aggiornamento per Overwatch, Disponibile attualmente per il test nella Regione Pubblica di Prova. Secondo Blizzard l'aggiornamento importa novità per alcuni personaggi e introduce alcune funzionalità particolarmente utili per alcuni giocatori. Per potervi accedere, se siete da PC, basterà selezionare l'opzione PTR dal client di Battle.net. L'aggiornamento introduce innanzitutto un'opzione per ...

Super Pilot : il gioco di corse futuristico ispirato a F-Zero è Disponibile in Accesso Anticipato su Steam : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che l'arcade racing game futuristico ispirato a F-Zero, Super Pilot, è ora disponibile su Steam in Accesso Anticipato.Stando alla descrizione sulla pagina dedicata al gioco, Super Pilot presenta gare senza alcuna simulazione fisica e nessuna arma. L'importante è riuscire a dominare l'estrema velocità della vostra nave attraverso loop e curve impossibili. Il titolo permetterà di competere ...

Muzei Live Wallpaper è ora Disponibile nella versione 3.0 Beta : disponibile per tutti la nuova versione 3.0 Beta di Muzei Live Wallpaper. La nota app dedicata agli sfondi artistici si aggiorna introducendo varie novità più o meno rilevanti fra cui le nuove API Muzei, il supporto all'app per Wear OS ora standalone, nuove gesture personalizzate e tanto altro ancora. L'articolo Muzei Live Wallpaper è ora disponibile nella versione 3.0 Beta proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 Web App : tutto quello che devi sapere! Disponibile! : Lo strumento migliore per gestire il proprio club in Fifa Ultimate Team è senza ombra di dubbio la cosiddetta FUT Web App ed in questa guida proveremo a fornirvi tutti i dettagli sulla Web App di Fifa 19 che verrà rilasciata nel mese di settembre. WEB APP Disponibile! CLICCA QUI Web App Fifa 19: […] L'articolo Fifa 19 Web App: tutto quello che devi sapere! Disponibile! proviene da I Migliori di Fifa.

Windows 10 19H1 : Disponibile la build 18242 per Skip Ahead : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 18242 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 appartenenti al ramo di distribuzione Skip Ahead del programma Insider. Fix di bug We fixed an issue resulting in the background of notifications and the Action Center losing color and becoming transparent in the last two flights. We fixed an issue where thumbnails and icons might not be rendered if there were any video files saved to the ...

LineageOS 15.1 Oreo è ufficialmente Disponibile per Motorola Moto X4 - Moto Z2 Play - Wileyfox Swift - Wileyfox Storm e YU Yuphoria : L’ultima versione di una tra le custom ROM più conosciute del mondo del modding di Android, ovvero LineageOS 15.1 Oreo, è disponibile per alcuni device Motorola e Wileyfox. […] L'articolo LineageOS 15.1 Oreo è ufficialmente disponibile per Motorola Moto X4, Moto Z2 Play, Wileyfox Swift, Wileyfox Storm e YU Yuphoria proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 Web App : tutto quello che devi sapere! Disponibile da oggi! (Orario non ancora comunicato) : Lo strumento migliore per gestire il proprio club in Fifa Ultimate Team è senza ombra di dubbio la cosiddetta FUT Web App ed in questa guida proveremo a fornirvi tutti i dettagli sulla Web App di Fifa 19 che verrà rilasciata nel mese di settembre. Web App Fifa 19: quando esce? Sicuramente una delle domande […] L'articolo Fifa 19 Web App: tutto quello che devi sapere! Disponibile da oggi! (Orario non ancora comunicato) proviene da I ...

RGX Showdown ora Disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One : Il noto editore di prodotti di intrattenimento digitale Telltale Games e lo studio di sviluppo Shortround Games hanno lanciato oggi RGX Showdown, un nuovo futuristico gioco di guida online su strada basato su fulminanti gare testa a testa ad alto tasso di adrenalina e intensità. RGX Showdown sfreccia oggi su PS4 e Xbox One RGX Showdown è già disponibile per il download ...

TOR Browser Disponibile finalmente su Android : Il miglior modo per navigare Anonimi : Ecco come navigare in modo completamente Anonimo anche su Android usando la nuova versione di TOR Browser TOR Browser disponibile finalmente su Android: Il miglior modo per navigare Anonimi TOR Browser è uno dei programmi migliori in assoluto per navigare Anonimi su internet e da qualche giorno finalmente sbarca ufficialmente su Android. The Tor Project […]

Fortnite : Disponibile la patch 5.41 che introduce il nuovo Fortatile e l'Arena acuminata per la modalità Parco Giochi : Nella giornata di oggi Fortnite vede la pubblicazione della nuova patch 5.41 che introduce interessanti novità per Battaglia Reale e Salva il Mondo.Come detto in precedenza, con l'aggiornamento arriva il nuovo Fortatile leggendario: "questo nuovo consumabile crea un'enorme fortezza con la quale difenderti e respingere i nemici!".Introdotta anche l'Arena acuminata per la modalità Parco Giochi: "abbiamo introdotto un nuovo oggetto consumabile ...