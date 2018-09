Diari aperti è il nuovo album di Elisa anticipato da Se piovesse il tuo nome | singolo in

optimaitalia

(Di martedì 25 settembre 2018) Ildi. Dopo settimane di attesa è indicazioni, finalmente il titolo della prossima prova di studio dell'artista di Monfalcone che approderà sul mercato il 26 ottobre prossimo.Il naturale erede di ON saràdalSeil tuo, che arriverà in radio il 28 settembre prossimo.è appena tornata in radio con Quelli che restano, in duetto con Francesco De Gregori, con il quale ha dato un primo assaggio di quello che potrebbe essere il.Ad aprile scorso,aveva anche deciso di spezzare l'attesa con il rilascio delWe Will Be Strangers, che aveva riservato alle sole piattaforme digitali. La prima esibizione del brano è stata anche trasmessa in diretta Instagram e durante il primo concerto del tour europeo cheha tenuto a Londra. In questo modo, tutti i fan hanno potuto ascoltare in anteprima il ...