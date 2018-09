' Diamoci una scossa' Toninelli lancia la prevenzione antisismica | ma lo slogan è infelice

Luciano De Crescenzo : "Tutti possiamo reinventarci. Se ci accorgiamo di non esser felici - Diamoci una seconda possibilità" : "Spesso fa più male la paura di morire che la morte. La vita? Molti studiano per allungare la vita, mentre bisognerebbe allargarla". Il 18 agosto Luciano De Crescenzo compirà 90 anni e alla soglia del traguardo parla di amore - "Siamo angeli con un'ala sola. possiamo volare solo se restiamo abbracciati" - vita, morte e libertà, con l'ironica saggezza che lo contraddistingue.Lui, partito come ingegnere elettronico, è ...