Il vicepremier Diaccelera sul contributo universale e sull'abolizione delle pensioni d'oro, e attacca il Pd: "Ha lasciato il paese in macerie"La nota al Def "deve essere votata da CdM e Parlamento". Una nota al Def "non coraggiosa" e senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100-Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti M5S. Così, da quanto si apprende, il vicepremier Diai ministri M5S. "Per me -avrebbe aggiunto- non ha senso parlare solo di deficit. Si deve scommettere sulla crescita e dare risposte ai bisogni dei cittadini. Con l'11% di disoccupazione non possiamo che puntare su investimenti e crescita di qualità".Dopo le già dure critiche di ieri contro il Jobs Act, oggi il vicepremier era anche tornato all'attacco del Pd, accusandolo di aver "lasciato il Paese in rovina". E sul blog delle Stelle aveva risposto al segretario dem Maurizio Martina, che questa mattina aveva scritto su Twitter: "Assassini politicì. Così ci chiama Di. Non c'è limite al peggio nello loro arroganza al potere. Governano con odio e rancore. Non cercano soluzioni ma il nemico. Così si distrugge il Paese. Anche per questo domenica saremo in piazza a Roma".(Di martedì 25 settembre 2018)