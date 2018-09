Di Maio | ' La Fornero ha il coraggio di parlare ma il superamento della sua legge è certo'

Pensioni - Di Maio : superamento legge Fornero è certo : Roma, 25 set., askanews, - 'La Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la Manovra del Popolo. Lei che ha sulla ...

Di Maio annuncia la pensione di cittadinanza da 780 euro e attacca Fornero : “Ancora parla?” : "Il superamento della legge Fornero è certo, come è certa l'introduzione della pensione di cittadinanza che aumenta la pensione minima a 780 euro. La Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la 'manovra del Popolo'. Lei che ha sulla coscienza milioni di italiani e che con la sua riforma lacrime e sangue ha creato i poveri di oggi", ha dichiarato il vicepremier ...

Riforma pensioni 2018/ Di Maio : Legge Fornero verrà superata (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio: Legge Fornero verrà superata. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 settembre. n un’intervista al Fatto Quotidiano, dedicata in particolare alla Legge di bilancio, Luigi Di Maio affronta anche il tema della Riforma delle pensioni. “Sarà una manovra del popolo che aiuta gli ultimi e fa la guerra ai potenti: e dentro ci saranno il reddito di cittadinanza, il ...

Ocse : “Italia non cancelli la riforma Fornero”. Di Maio replica : “Non si devono intromettere” : L'Ocse si appella all'Italia e chiede di non cancellare la riforma Fornero delle pensioni. Dura la replica del governo, affidata al vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "L’Ocse non deve intromettersi nelle scelte di un Paese sovrano. Il superamento della legge Fornero è nel contratto e verrà realizzato".Continua a leggere

L'Ocse all'Italia : "Non disfare la riforma Fornero". Di Maio : "Non si intrometta" : Botta e risposta tra L'Ocse e il governo italiano. "Penso che sia importante non disfare la riforma Fornero", ha detto la capo-economista delL'Ocse, Laurence Boone, nel corso di una conferenza stampa a Parigi per la presentazione dell'Interim Economic Outlook. "Ridurre l'età pensionabile non crea occupazione", ha avvertito. Durissima la replica del vicepremier Luigi Di Maio: "L"Ocse non deve intromettersi nelle scelte di un Paese sovrano che il ...