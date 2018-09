Di Maio | da metà marzo via al reddito di cittadinanza

Metalmeccanici al Mise : Cig per 140 mila lavoratori o "rischio bomba sociale". Martedì confronto con Di Maio : Dal 24 settembre prossimo scadranno gli ammortizzatori sociali, in particolare cassa integrazione e contratti di solidarietà, con il "rischio di una bomba sociale". I sindacati dei Metalmeccanici sono in presidio sotto il Ministero dello Sviluppo Economico per reclamare che il Governo garantisca gli ammortizzatori sociali a migliaia di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, di cui 140.000 del settore metalmeccanico. Fim, Fiom e Uilm ...

Domani Di Maio incontra al Mise i sindacati dei metalmeccanici : Roma, 24 set., askanews, - Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, incontrerà Domani, alle ore 17 presso il Mise, le organizzazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici. L'...

Ilva - riprende la trattativa tra sindacati e Arcelor : si va verso la no-stop. Di Maio : “Fiducioso”. Più cauti i metalmeccanici : È il primo giorno della “settimana decisiva”, come l’ha definita il ministro Luigi Di Maio. Quella in cui riparte il dialogo tra ArcelorMittal e i sindacati al tavolo istituzionale alla ricerca di un’intesa che spingerebbe il governo a far entrare gli acquirenti di Ilva negli stabilimenti dal 15 settembre, quando scadrà la proroga del commissariamento. Se sul fronte ambientale tutto appare definito con la garanzia di non ...