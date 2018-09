Di Maio | “Come la Francia | anche noi finanzieremo la manovra a deficit Siamo uno Stato

fanpage

: #DiMaio attacca #Berlusconi, lo fa su Facebook credendo di prendere in giro la gente. Come può, Di Maio, avere il c… - Emagorno : #DiMaio attacca #Berlusconi, lo fa su Facebook credendo di prendere in giro la gente. Come può, Di Maio, avere il c… - MediasetTgcom24 : Di Maio:'L'Italia faccia come la Francia,finanzi manovra in deficit' #deficit - TgLa7 : Di Maio: 'Facciamo come la Francia, manovra da 2,8%'. Draghi ripete: parole fanno danno -

(Di martedì 25 settembre 2018) Il vicepremier Luigi Divuole aumentare ilper finanziare il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni: "Laper finanziare la suaeconomica farà undel 2,8%.un paese sovrano esattamente come la. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in".