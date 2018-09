Il commento del Vicepremier Luigi Di Maio sul Def : Una nota al Def non coraggiosa e senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100-Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti del M5S.



"Con pensione e reddito di cittadinanza che introduciamo con questa legge di Bilancio avremo abolito la povertà" in Italia. Così il vicepremier Di Maio a Porta a Porta. "Alla Lega credo faccia bene stare lontano da Berlusconi, perché quando era con Berlusconi stava sotto il 20%". Poi sottolinea:"Sul M5S i sondaggi non valgono. Questo governo non ha fatto male al M5S,ha fatto male a FI e FdI che ormai insieme non fanno nemmeno il 10%". Su Dl sicurezza: "Un decreto di buonsenso. Lo miglioreremo in Parlamento".(Di mercoledì 26 settembre 2018)

