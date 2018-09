Di Maio a picco nei sondaggi | lo supera pure Conte

Alessandro Di Battista - il figlio compie un anno : gli auguri di Luigi Di Maio al piccolo Andrea : Il piccolo Andrea Di Battista compie un anno e Luigi Di Maio fa gli auguri al figlio del collega M5S, Alessandro, che si trova in Centroamerica. 'Tanti auguri al piccolo Andrea che oggi compie un anno.

Moscovici : Italia problema in zona euro - non c'è Hitler ma piccoli Mussolini. Di Maio : «Inaccettabile» : Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici torna a parlare dell'Italia come di un problema all'interno della zona euro e ha chiesto al governo del nostro Paese un bilancio...

Ue - Moscovici sui populisti : “In Europa ci sono dei piccoli Mussolini”. Di Maio : “Non si deve permettere - inaccettabile” : Oggi “c’è un clima che assomiglia molto agli anni Trenta. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini…”: lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, tornando a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. “La storia, come diceva Raymond Aron, è tragica, bisogna evitare ...

Anche Luigi Di Maio si responsabilizza : sì a una manovra di piccoli interventi. M5s a ruota di Salvini - con lo zampino del Quirinale : Luigi Di Maio si ferma in un angolo. Interno giorno, Palazzo Chigi. È appena finito il primo degli innumerevoli vertici di maggioranza che costelleranno il cielo della legge di stabilità da qui a Natale. Si ferma a parlottare con Giuseppe Conte. Poi avverte i suoi: "Quando esco voglio fare alcune dichiarazioni". Alle undici plana sui cronisti che lo attendono. E sparge parole che zavorrano le fluttuazioni di mercati e spread, ...

Ponte Morandi - Autostrade : “Annuncio Governo su concessione? Ci spetta valore residuo”. Di Maio : “Non paghiamo”. Atlantia a picco : -25% in Borsa – DIRETTA : Atlantia va a picco. La holding che controlla Autostrade per l’Italia, dopo il crollo del Ponte Morandi e il conseguente annuncio da parte del Governo di volere revocare la concessione alla società che gestiva il tratto di autostrada interessata, in pre-apertura a Piazza Affari è arrivata a perdere quasi il 50% e, all’avvio delle contrattazioni, non è riuscita a fare prezzo a causa della pressione ...

