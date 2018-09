Di Carlo Dg Football Club Frascati | «Squadre agonistiche a buon punto | Scuola calcio

romadailynews

(Di martedì 25 settembre 2018) Roma – E’ stato un mese di settembre molto positivo per il. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti sta raccogliendo i frutti di un profondo lavoro iniziato lo scorso anno e proseguito anche nei mesi estivi. «Gli Open day dellahanno dato ottime risposte – dice il direttore generale Gianfranco Di– Fa piacere che i genitori ci stiano dando fiducia e lo staff coordinato dal responsabile Lorenzo Marcelli è sicuramente un nostrodi forza». Questa settimana verranno consegnati i kit per i piccoli calciatori delche continueranno ad allenarsi anche questa settimana sia oggi che giovedì dalle 17 alle 18,30 presso il campo “Amedeo Amadei” (ex Mamilio), in attesa che il Comune riconsegni l’Otto Settembre rimesso a nuovo. Segnali positivi arrivano anche dal settore agonistico con le varieche ...