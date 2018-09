Decreto | stop dalla Ragioneria di Stato «Coperture economiche indeterminate»

Decreto sicurezza - via libera : stop all’asilo ai condannati in primo grado Cosa c'è nel testo : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

Decreto immigrazione - Conte e Salvini : “Stop a domande per condannati in primo grado. Mattarella avrà tutto l’agio per muovere rilievi” : “Si tratta del dl più condiviso, più modificato, più aggiornato nella storia almeno di questo governo, sono Contento dunque ci fossero il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio al via libera del Cdm”. Lo ha detto Matteo Salvini a palazzo Chigi dopo l’approvazione del Decreto sicurezza e immigrazione. “Vittime di grave sfruttamento lavorativo, vittime di violenza domestica, tratta, calamità naturali, cure mediche, ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Stop asilo ai condannati in primo grado”. Conte : “Tutelati tutti i diritti” : Dopo l'approvazione del Decreto sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega che si potrà sospendere la domanda d'asilo per i migranti condannati in primo grado o in caso di pericolosità sociale. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura: "Rimangono le tutele dei diritti fondamentali, non cacciamo dall'oggi al domani nessuno dall'Italia".Continua a leggere

Decreto Genova : "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione"/ Ponte Morandi - Conte 'stoppa' Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: 'Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione'. Ultime notizie, premier Conte: 'fuori Aspi'.

Decreto immigrazione - stop al permesso di soggiorno per motivi umanitari : Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, 3,5 milioni di euro in più in tre anni al fondo per i rimpatri, revoca della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri che rappresentino una minaccia per la sicurezza nazionale. Sono alcuni tra i principali provvedimenti contenuti nell’ultima bozza del Decreto immigrazione fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Una proposta che dovrà passare al vaglio delle ...

Migranti - pronto il Decreto Salvini : 'Stop a permesso di soggiorno per motivi umanitari' : Niente più permesso di soggiorno per motivi umanitari. È una delle principali novità del decreto legge in tema Migranti voluto da Salvini , giunto ormai in rampa di lancio. Il decreto, composto da 15 ...

Assunzioni forze dell’ordine - ministro Tria non firma il Decreto. Viminale : “Nessuno stop” : A rischio il piano di Assunzioni di 8mila agenti delle forze dell'ordine: il ministro Tria non ha ancora controfirmato il provvedimento, già autorizzato dalla ministra della P.A. Giulia Bongiorno. Il titolare dell'Economia ha chiesto tempo per esaminare le coperture. Dal Viminale assicurano però che i soldi per rendere operativo il decreto già ci sono.Continua a leggere

Forze dell'ordine - stop alle assunzioni : Tria non firma il Decreto per 8.000 posti : Mancano la controfirma di Giovanni Tria e parte dei soldi necessari. Almeno dieci milioni di euro per il primo anno. Rischia di saltare così il piano pluriennale straordinario per assumere 8...

