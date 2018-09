Decreto sicurezza | l' esame del Quirinale sarà ' molto severo'

Cosa cambia con il Decreto sicurezza. Storie in 60'' : Tempi di detenzione raddoppiati nei Centri di Permanenza, revoca del permesso di soggiorno ed espulsione per alcuni condannati e niente più permessi umanitari. La nostra videoscheda per spiegare Cosa cambia con il decreto sicurezza in queste ore all'esame di Mattarella.

Sicurezza - Salvini : «Non credo che Mattarella si metterà di traverso sul Decreto» : «Non penso proprio». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radio a chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Federico Aldrovandi e la propaganda per Decreto nel dl Sicurezza : Sono andato in Comune, a Ferrara, per andare a trovare Patrizia Moretti ma il suo ufficio era vuoto. Ha preferito prendersi un giorno di permesso e rimanere a casa come è naturale che sia. È una giornata, questa, terribilmente triste e dolorosa per lei e per Lino Aldrovandi. La mattina del 25 settembre di 13 anni fa il loro figlio primogenito, Federico, perdeva la vita per mano di 4 agenti di polizia durante un intervento in via Ippodromo di ...

Il Decreto sicurezza spiegato bene : I punti di maggiore rilevanza, le differenze rispetto al passato e i passaggi che fanno più discutere

Decreto sicurezza - primo passo verso il rigore senza strappi : Il cosiddetto Decreto sicurezza è, come spesso è accaduto in passato, un mélange de tout che spazia dai settori dell'immigrazione a quello dell'inasprimento delle pene, all'implementazione dell'...

Sondaggi politici/ M5s dietro la Lega - senza contare il Decreto sicurezza : Sondaggi politici, la Lega ha quasi il 35% delle preferenze e stacca nettamente gli alleati del Movimento 5 Stelle che sfiorano il 27%. Il Pd non arriva al 20%(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 12:36:00 GMT)

Decreto Salvini : cosa prevede su immigrazione - sicurezza - lotta alla criminalità organizzata : Il cosiddetto "daspo urbano", introdotto dal Decreto Minniti sulla sicurezza nel 2017, si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli ...

Minniti boccia il dl Salvini : "Due mele avvelenate sulla convivenza. È Decreto insicurezza" : Altro che decreto sicurezza. Per Marco Minniti, quello approvato ieri in Consiglio dei Ministri, "passerà alla storia come decreto insicurezza". Secondo l'ex ministro dell'Interno, intervenuto alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, nel testo fortemente voluto dal suo successore si nascondono infatti "due mele avvelenate".La prima "è la cancellazione dei permessi umanitari, una via che consentiva un percorso di ...

Minniti 'Il Decreto Salvini passerà alla storia come Decreto insicurezza' : ROMA - 'alla fine il decreto Salvini passerà alla storia come decreto insicurezza'. Marco Minniti non ha dubbi: il decreto del ministro leghista dell'Interno su sicurezza e sui migranti otterrà 'l'...

Cosa prevede il Decreto sicurezza : (Foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) Il decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini incassa il benestare del Consiglio dei ministri, ed è lo stesso Salvini a spiegare, in sintesi, quale significato abbia il dispositivo approvato: “Saremo più attenti e più rigorosi per rispetto di chi scappa davvero dalla guerra, una minima parte di quelli che arrivano in Italia, e saremo meno spendaccioni. Al primo gennaio di ...

Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione : ok CDM/ Ultime notizie - Grasso “ddl razzista" : Decreto sicurezza-immigrazione approvato in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno Matteo Salvini soddisfatto: "Per rendere l’Italia più sicura"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 09:26:00 GMT)

Per Bonafede il Decreto sicurezza è "molto equilibrato" : Con il nuovo decreto su sicurezza e immigrazione si garantisce "asilo e protezione umanitaria per chi davvero la merita, anche in chiave di sicurezza, ed è venuto fuori un testo molto equilibrato". Ad affermarlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che in un'intervista al Corriere della Sera ha assicurato che il testo approvato dal Consiglio dei ministri garantirà "una ...

Al via il Decreto Sicurezza. Fisco - in cella chi evade : Due decreti accorpati in un unico provvedimento che prevede strette in materia di sicurezza e immigrazione. 'Un passo avanti per rendere l'Italia più sicura', twitta il ministro dell'Interno Matteo ...

Tutte le norme contenute nel Decreto su immigrazione e sicurezza : Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (decreto-legge). È quanto si legge nel comunicato finale al termine del Cdm. Il ...