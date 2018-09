Decreto Salvini | Minniti | Produrrà effetto opposto

#DecretoSalvini - mafie e caporali ringraziano : Del resto per fare politica oggi non serve approfondire un tema e costruire soluzioni efficienti ed efficaci, magari previo parere degli esperti. Basta twittare "più forte che puoi", no? Basta un ...

Decreto Salvini - fonti Ue : non è del tutto fuori luogo : Bruxelles, 25 set., askanews, - La Commissione europea non si è ancora pronunciata ufficialmente sul Decreto Legge Salvini su Sicurezza e Immigrazione, perché attende di analizzarlo 'dopo l'...

Decreto Salvini - diritti tv solo alle società di Serie A e di B con bilanci certificati : C'è anche una norma sulla certificazione dei bilanci delle squadre dei campionati di calcio di A e B nel Decreto Salvini su sicurezza ed immigrazione. Il testo uscito dal Cdm contiene infatti un ...

Ultimi ritocchi al Decreto Salvini. Ora il vaglio del Quirinale : Si lavora alla formulazione degli articoli e alla definizione delle coperture. In particolare si studia la protezione internazionale in caso di condanna in primo grado e la cittadinanza revocabile. ...

Il Decreto Salvini e il ritorno all'ordine politico. Il commento di Ippolito : È ovvio che tali diritti appartengano ad una sfera superiore rispetto alla politica. Ma è altrettanto giusto che tali diritti non possano ricadere esclusivamente sulla politica particolare di uno ...

Decreto Salvini - Minniti : 'Mette una bomba a orologeria sotto la convivenza' : Minniti chiude confermando che non si candiderà alla segreteria del Pd: 'Spero che si convochi presto un congresso', auspica, 'Non dobbiamo discutere di cambiare il nome ma di politica. Dobbiamo ...

"Il Decreto sui migranti non è una cattiva mossa". Stavolta l'Europa non boccia Salvini : L'estensione del periodo di detenzione, l'accorciamento dei tempi procedurali ed il fatto che il rifiuto della richiesta d'asilo sia contestuale all'ordine di espulsione. Sono questi, secondo fonti Ue, i punti positivi del pacchetto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che viene giudicato ad un primo esame "non una cattiva mossa". Ovviamente, spiegano le fonti, dobbiamo vedere cosa sarà diventato dopo l'adozione del ...

Decreto Salvini - Minniti : "Produrrà l'effetto opposto" : A neanche 24 ore dalla presentazione del cosiddetto Decreto Salvini, che affianca l'immigrazione alla sicurezza, l'ex Ministro dell'Interno Marco Minniti si è lanciato in una dura critica del testo, che a suo dire produrrà l'effetto opposto a quello voluto dall'esecutivo di Giuseppe Conte.Il testo non è stato ancora pubblicato e le parole del predecessore di Salvini si basano ovviamente su quanto annunciato ieri in conferenza stampa:Aspetto ...

Decreto Salvini - Minniti : “È una bomba a orologeria sotto la nostra convivenza” : L'ex ministro Marco Minniti spara a zero sul Decreto Sicurezza e Immigrazione: "Passerà alla storia come Decreto insicurezza". E parla di due "mele avvelenate": "Una è la cancellazione dei permessi umanitari, che produrrà clandestinità e marginalità. L'altra mela avvelenata è il depotenziamento degli sprar, che è catastrofico".Continua a leggere

Il Decreto Salvini colpisce le città e la democrazia : C'è un filo che lega la rendita e la disuguaglianza e che, nel nome della securizzazione e della paura, stringe e spezza in due la società italiana. Un'azione decennale attuata nel nome del profitto, che ha sostituito la lotta alla povertà con quella ai poveri, che ha criminalizzato la marginalità, destrutturato le politiche di solidarietà dandole in pasto alle logiche del mercato e delle privatizzazioni.Un ...

Decreto Salvini : cosa prevede su immigrazione - sicurezza - lotta alla criminalità organizzata : Il cosiddetto "daspo urbano", introdotto dal Decreto Minniti sulla sicurezza nel 2017, si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli ...

Minniti boccia il dl Salvini : "Due mele avvelenate sulla convivenza. È Decreto insicurezza" : Altro che decreto sicurezza. Per Marco Minniti, quello approvato ieri in Consiglio dei Ministri, "passerà alla storia come decreto insicurezza". Secondo l'ex ministro dell'Interno, intervenuto alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, nel testo fortemente voluto dal suo successore si nascondono infatti "due mele avvelenate".La prima "è la cancellazione dei permessi umanitari, una via che consentiva un percorso di ...