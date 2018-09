Decreto Genova | Toti | “Attesa imbarazzante | non è strada buona Spero di ricredermi”

Decreto Genova - ultima bozza : Autostrade esclusa dalla ricostruzione : Mentre il gip Angela Nutini, al termine dell’udienza dell’incidente probatorio, affida 60 giorni di tempo ai tre periti del giudice per le indagini preliminari Giampaolo Rosati (Milano), Massimo Losa (Pisa) e Bernhard Elsener (Zurigo) per le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti dei monconi del ponte Morandi, si attende ancora il Decreto Genova. A 10 giorni dalla sua prima presentazione nella Conferenza ...

Il Decreto Genova arriva al Quirinale : Il decreto su Genova arriva al Colle dal presidente Mattarella. Nel testo finale, secondo quanto si apprende, Autostrade non avrebbe alcun ruolo nella ricostruzione del ponte Morandi, crollato la ...

Decreto Genova allo studio. Di Maio assicura : "Pieni poteri a commissario" : Sono già trascorsi 40 giorni dal crollo del Ponte Morandi a Genova e, nonostante l'urgenza assicurata da subito dal Governo, ancora non si vede il famoso Decreto Genova che dovrebbe portare alla ...

Bucci - Decreto Genova al più presto : ANSA, - Genova, 25 SET - "Mi auguro di vedere al più presto il decreto Genova e che dentro ci sia tutto quello che abbiamo chiesto al Governo. Abbiamo avuti riscontri positivi, se non ci sarà tutto ...

Genova : Decreto atteso al Quirinale : Il sindaco della città Bucci e il governatore Toti hanno incontrato il Presidente della Repubblica, ieri a Genova. Oggi l' incidente probatorio -

Attenzione - concentrazione - ritmo e velocità : un Decreto per Genova : Sono stata a Genova, nella zona rossa. Ho visto di persona quello che nelle immagini sembra una storia da serie tv post-moderna. Ho calpestato il terreno, ancora vivo delle macerie del ponte Morandi e del suo odore di polvere grigia. Ho incontrato chi ha dovuto lasciare le proprie abitazioni, e che per anni ha vissuto sotto quel ponte, ormai spezzato in due; mentre sulle loro teste continuavano a passare migliaia e migliaia di mezzi tutti i ...

Decreto Genova - i 3 motivi per cui non c’è ancora : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Il “Decreto Genova” arriva al Quirinale : Le norme speciali per il crollo del Morandi approdano in mattinata al Colle. Ma resta il nodo su chi debba finanziare la ricostruzione

Decreto Genova - Conte : 'Martedì testo a Mattarella - poi il nome del Commissario' : 'Siamo in attesa dei riscontri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ma confidiamo di inviarlo al presidente della Repubblica già domattina', così il premier Giuseppe Conte a proposito del Decreto Genova, il testo sulla ricostruzione del ponte ...

