Decreto genova | Ragioneria generale al lavoro per sbloccarlo

Giallo sul Decreto per Genova : "Testo senza le coperture" : "Regaleremo una clessidra per spiegare bene il senso del tempo. Il decreto Genova è un continuo rimando: fra una settimana, fra dieci giorni, fra 24 ore. Il governo ha perso il senso del tempo e della dignità". Così hanno commentato in una nota i parlamentari di Forza Italia eletti in Liguria, Roberto Cassinelli, Giorgio Mulè, Roberto Bagnasco e Manuela Gagliardi."Conte - ricordano - ha portato dei fogli sul palco a Genova, Toninelli agli ...

Decreto genova PONTE MORANDI : INTOPPO COPERTURE/ Ultime notizie - la Ragioneria di Stato lo congela : Crollo PONTE MORANDI: nessuno studio in 14 anni. E' quanto emerso dalle indagini in corso sulla tragedia di GENOVA. I segnali di preoccupazione ignorati da Autostrade.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:21:00 GMT)

Decreto genova - Tesoro : “Non lo stiamo bloccando - al contrario. È arrivato senza indicazioni su oneri e coperture” : Nessun “blocco” da parte della Ragioneria generale dello Stato. Al contrario: i tecnici del Tesoro sono al lavoro proprio per sbloccare l’atteso Decreto Genova, di cui si sono perse le tracce dopo l’approvazione “salvo intese” nel consiglio dei ministri del 13 settembre: stanno quantificando i costi e cercando di individuare le possibili coperture. Questo perché, ha fatto sapere il ministero ...

Ponte Genova - il Decreto arriva incompleto al Mef : Ragioneria lavora sulle coperture : Secondo i tecnici del Mit, inoltre, sono state "celate informazioni necessarie alla vigilanza", e le procedure di sicurezza sono ancora oggi "inadatte a prevenire crolli"

Decreto genova - Tesoro : “Non lo stiamo bloccando - anzi il contrario. È arrivato senza indicazioni su oneri e coperture” : Nessun “blocco” da parte della Ragioneria generale dello Stato. Al contrario: i tecnici del Tesoro sono al lavoro proprio per sbloccare l’atteso Decreto Genova, di cui si sono perse le tracce dopo l’approvazione “salvo intese” nel consiglio dei ministri del 13 settembre, quantificandone i costi e cercando di individuare le possibili coperture. Questo perché, fa sapere il ministero dell’Economia, il ...

