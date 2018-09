Decreto Genova bloccato | mancano le coperture Il governo smentisce | “È tutto finanziato”

Dl Genova - i sindacati : “Bene su Cig - Decreto al Colle nelle prossime ore. Per Di Maio firma entro 4 giorni” : “Il ministro Di Maio ci ha assicurato che il decreto legge Genova sarà firmato dal presidente della Repubblica entro i prossimi quattro giorni”. Così Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, al termine dell’incontro con il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sugli ammortizzatori sociali. “Nel decreto saranno rifinanziate la cig per cessazione e la cig per ...

Genova - Palazzo Chigi : le coperture ci sono - Decreto al Quirinale ma si apre lo scontro con Toti : decreto Genova pronto per il Quirinale. Lo scrive Palazzo Chigi in una nota ma nel fratempo si apre lo scontro con il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Palazzo Cjigi nel comunicato precisa che ...

Il Decreto di Genova diventa un caso : mancano le coperture? : Fonti del Mef affermano "che il provvedimento è giunto alla Ragioneria senza alcuna indicazione degli oneri". Ma il governo...

Decreto Genova Ponte Moranti : "Coperture ci sono" Ultime notizie - Palazzo Chigi contro Ragioneria dello Stato : Crollo Ponte Morandi: nessuno studio in 14 anni. E' quanto emerso dalle indagini in corso sulla tragedia di Genova. I segnali di preoccupazione ignorati da Autostrade.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:39:00 GMT)

Mef e Palazzo Chigi in guerra anche sul Decreto Genova : Sono passati un mese e 11 giorni dal 14 agosto, il giorno in cui 43 persone sono morte nel crollo del ponte Morandi a Genova. Sono passati 12 giorni dal 13 settembre, il giorno in cui il Consiglio dei ministri ha annunciato l'approvazione “salvo intese” del cosiddetto decreto emergenze. Un testo pen

Decreto Genova - Ragioneria generale al lavoro per sbloccarlo. Per Palazzo Chigi coperture ok : E' quanto affermano fonti del Ministero dell'Economia precisando che il provvedimento è giunto alla Ragioneria generale dello Stato "senza alcuna indicazione degli oneri e delle relative coperture". ...

Il Decreto Genova è pronto per il Colle : Dopo il “bisticcio” sui dubbi sollevati dalla Ragioneria dello Stato, il provvedimento avrebbe passato l’“esame” del ministero dell’Economia

Giallo sul Decreto per Genova : "Testo incompleto" : "Regaleremo una clessidra per spiegare bene il senso del tempo. Il decreto Genova è un continuo rimando: fra una settimana, fra dieci giorni, fra 24 ore. Il governo ha perso il senso del tempo e della dignità". Così hanno commentato in una nota i parlamentari di Forza Italia eletti in Liguria, Roberto Cassinelli, Giorgio Mulè, Roberto Bagnasco e Manuela Gagliardi."Conte - ricordano - ha portato dei fogli sul palco a Genova, Toninelli agli ...