De Vrij | ' L' Inter ha grande carattere' Poi elogia Chiesa

Inter-Fiorentina - le formazioni : rientrano De Vrij e Perisic : Inter-Fiorentina – Sarà la partita che aprirà il sesto turno di campionato. Sarà la partita in cui entrambe le squadre cercheranno la personale riconferma: la Fiorentina per tornare al secondo posto in classifica, l’Inter per dare seguito alle due vittorie nelle ultime due tra Champions e campionato. Vietato sbagliare A San Siro due squadre che […] L'articolo Inter-Fiorentina, le formazioni: rientrano De Vrij e Perisic proviene ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Fiorentina : torna De Vrij titolare. Diretta tv - orario - notizie live - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Fiorentina: turnover da valutare da entrambe le parti, a causa degli impegni ravvicinati nel campionato di Serie A.

De Vrij ed il racconto di Lazio-Inter - la gara della discordia : “non ho favorito i nerazzurri” : Stefan De Vrij ha parlato della gara tra Lazio ed Inter che ha sancito l’approdo in Champions League dei nerazzurri Stefan De Vrij, difensore dell’Inter da poche settimane, ha parlato al Corriere dello sport del suo passaggio estivo in nerazzurro, arrivando dalla Lazio. Il calciatore olandese è stato al centro di mille discussioni a seguito dello scontro diretto proprio tra Inter e Lazio che ha deciso la qualificazione in ...

De Vrij : 'Inter - non sono soddisfatto. Cristiano Ronaldo? Mbappé è più forte' : Stefan de Vrij dice tutto . il difensore olandese dell' Inter è stato protagonista di una lunga intervista al Corriere dello Sport , in cui ha parlato dell'avvio di stagione dei nerazzurri, del suo addio alla Lazio e non solo: 'Sicuramente non sono soddisfatto per i risultati ed è un peccato che abbiamo già perso cinque ...

Inter - De Vrij : 'Champions - ho i brividi. Rigore su Icardi? Ho provato a fermarlo - alla Lazio ho dato il massimo' : Come marcare Kane? È uno dei attaccanti più forti del mondo e quindi sarà dura. Per me, ma anche per lui. Il girone è bello tosto. Non credo che nessuna delle squadre delle altre fasce volesse l'...

Inter - de Vrij ha fiducia nei compagni nonostante le sconfitte : “possiamo fare di più - siamo fiduciosi” : Stefan de Vrij commenta le due sconfitte dell’Inter nelle prime due partite di campionato, il difensore centrale pare aver già ‘dimenticato’ tutto “L’anno scorso ho giocato per tutta la stagione a tre e quindi mi sono abituato un po’ a quel sistema. Tre anni prima, però, sempre a quattro. Per questo so muovermi bene in entrambi le situazioni”: così Stefan de Vrij parla del suo nuovo ruolo nell’Inter di Spalletti a ...

Inter - le pagelle dopo il pari con il Torino : squadra dai due volti - si salva De Vrij : Termina sul risultato di 2-2 il match tra Inter e Torino, con i nerazzurri che si fanno recuperare due reti di vantaggio, messe a segno da Ivan Perisic e Stefan De Vrij cui hanno risposto Andrea Belotti e Meité. Una partita dal doppio volto Novanta minuti di gioco a due facce, con l'Inter che nel primo tempo domina e trova il gol con Perisic dopo soli sette minuti su assist di Mauro Icardi, bravo ad allargarsi e a creare lo spazio per i compagni ...