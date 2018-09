Dazi : Cina - unica scelta contrattacco Usa : ANSA, - PECHINO, 25 SET - La Cina non ha altra scelta che contrattaccare di fronte ai Dazi Usa sull'import di beni "made in China": Wang Shouwen, vice ministro del Commercio e vice rappresentante sul ...

Cina : "intimiDazione"aumento tariffe Usa : 10.09 La Cina considera "un'intimidazione economica" l'aumento delle tariffe deciso dal presidente Trump al 10% su 200mld di dollari di merci di importazione cinese, entrato in vigore oggi. L'accusa è contenuta nell'ultimo libro bianco dell'Ufficio per l'Informazione del Consiglio di Stato,pubblicato un'ora dopo l'entrata in vigore dell'ultima tornata di dazi Usa. Gli Stati Uniti "hanno predicato senza vergogna unilateralismo,protezionismo ed ...

Usa-Cina - in vigore i nuovi Dazi. Pechino accusa Trump di «bullismo commerciale» : Sono scattati all'alba i nuovi dazi tra Stati Uniti e Cina. Da parte americana, sono colpiti con tariffe del 10% ben 200 miliardi di beni made in China. La risposta cinese, più contenuta, prende di ...

Escalation guerra commeciale Usa-Cina : oggi operativi Dazi Trump da $200 mld. Nuove minacce : Nuovi scambi di minacce tra gli Usa e la Cina, nel giorno stesso in cui diventano effettivi i dazi doganali del valore di $200 miliardi che l'amministrazione Trump ha imposto su diversi beni cinesi.

Usa - Dazi su made in Cina in vigore oggi : 0.45 Dalla mezzanotte di oggi (le sei di mattina ora italiana) entreranno in vigore i dazi voluti da Donald Trump su 200 miliardi di dollari di prodotti made in China. La misura scatterà mentre Trump è a New York per i lavori dell'assemblea dell'Onu. I dazi inizialmente saranno del 10% e saliranno progressivamente fino 25% alla fine del 2018 a meno che Usa e Cina non trovino un accordo.

Dazi Usa-Cina - 4 motivi per cui non minacciano la crescita globale - per ora - : Gli effetti della guerra commerciale fra Cina e Usa potrebbero essere più tiepidi del previsto. Almeno per ora, ed escludendo la degenerazione multilaterale dello scontro che si sta consumando sull'...

Dazi - la Cina cancella colloqui con Usa : 6.10 La Cina ha cancellato l'appuntamento per la ripresa dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti dell'amministrazione Usa. All'incontro dovevano essere presenti il segretario al Tesoro americano Steve Mnuchin e il vicepremier cinese Liu He. La decisione di Pechino dopo il varo di Dazi Usa sul made in China per 200 miliardi di dollari.

Monito Fmi a Usa e Cina sui Dazi : ANSA, - WASHINGTON, 20 SET - Monito del Fondo monetario internazionale a Stati Uniti e Cina: la guerra dei dazi in corso potrebbe comportare "costi significativi per l'economia globale", avvertono dall'organizzazione guidata da Christine Lagarde.