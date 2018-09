Datati problemi Iliad Italia con IP francese? Stato risoluzione per errore RaiPlay e non

optimaitalia

(Di martedì 25 settembre 2018) Sono ancora attuali iper i quali le SIM dei nuovi clienti connesse alla rete risultano avere ancora IPe nonno? L'anomalia era molto diffusa nel periodo immediatamente successivo al lancio dell'operatore nel nostro paese e purtroppo risulta ancora non rientrata del tutto neanche in questa ultima parte di settembre.Spieghiamo in parole semplici l'riscontrato: chi possiede uno smartphone con SIM del nuovo quarto operatore, al tentativo dei verifica del proprio indirizzo IP con uno dei tanti servizi online a disposizione, riscontra con sommo stupore di averne unoe nonno. Nulla contro i nostri cugini d'oltralpe ma la sbagliata geolocalizzazione ha dei risvolti poco piacevoli. Un esempio su tutti è la mancata possibilità di utilizzare l'appper vedere le dirette dei canali pubblici o anche contenuti on demand, visto ...