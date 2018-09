Dakar 18 è ufficialmente disponibile | pronti a vivere il più grande Cross-Country

eurogamer

(Di martedì 25 settembre 2018) Bigmoon Entertainment è felice di annunciare che18, è oggiper PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori di tutto il mondo possono orauna delle più grandi sfide del motorsport professionale. Il titolo sarà prestoin versione digitale su tutte le piattaforme.Il trailer e le caratteristiche del titolo all'interno del comunicato ufficiale:Basato sul rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato dalla Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Sud America,18 rappresenta una simulazione realistica del piùrally del mondo.18 è focalizzato sul realismo e promette un gioco che rappresenta fedelmente veicoli e piloti del rally di2018. Il gioco include i principali team ufficiali, i veicoli e piloti die 5 categorie di classi da corsa (Auto, Moto, Trucks, Quad e SxS) e molto altro. Inoltre, il gioco ...