Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra | tra Pisa e Lucca

A Ischia per rubare in appartamento - bloccato in flagranza Dai carabinieri : I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno arrestato in via Vatoliere, a Barano, il 41enne Giuseppe Lauri, residente a Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Insieme a un complice in via d'...

TRAPANI : SORPRESO A RUBARE DENTRO UN AUTO IN SOSTA ARRESTATO Dai CARABINIERI : Il 20 settembre intorno alle ore 3 circa , a TRAPANI, precisamente in via Archimede, i CARABINIERI della Stazione di TRAPANI Borgo Annunziata hanno tratto in arresto GALAZZO Giuseppe, ericino classe ...

Padova : fugge dopo aver provocato un incidente - denunciato Dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Il veicolo, era di proprietà di una società di autonoleggio, ma approfonditi gli accertamenti, grazie anche alle testimonianze raccolte da parte della vittima e delle persone che avevano assistito all’incidente, senza trascurare le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza co

Padova : fugge dopo aver provocato un incidente - denunciato Dai carabinieri : Padova, 20 set. (AdnKronos) - Questa mattina i carabinieri della Stazione di Piove di Sacco (PD), al termine delle indagini avviate a seguito di un sinistro stradale dove uno dei veicoli coinvolti si era dato alla fuga, hanno denunciato, in stato di libertà, per i reati di “fuga e omissione di socco

Evade Dai domiciliari e se ne vanta su Facebook con tanto di selfie : ri-arrestato Dai carabinieri : Dopo mesi di indagini i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto sono riusciti a riacciuffare Albano Dova, 24enne albanese, accusato di lesioni gravissimi per aver massacrato di botte un cameriere e per aver picchiato la compagna. Sui social network si vantava di averla fatta franca.Continua a leggere

Un 40enne originario di Milazzo - è stato arrestato ieri Dai carabinieri a Roccavaldina : ieri i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza di reato di evasione, R.G. 40enne originario della cittadina mamertina. L'uomo era sottoposto alla misura cautelare degli ...

Trasportava cocaina sotto effetto di stupefacenti - denunciato Dai carabinieri : Si tratta di un uomo di Pietracatella, fermato a Campobasso ad un posto di blocco dai militari del Nucleo radiomobile. Per lui anche accertamenti ospedalieri al Cardarelli CAMPOBASSO. denunciato a ...

Arrestato spacciatore Dai carabinieri : Spaccio di sostanze stupefacenti: è questa l'accusa costata l'arresto a un 35enne di origini albanesi fermato dai carabinieri della stazione di Vobarno e di Toscolano Maderno. Il fermo I militari ...

In servizio nei boschi - Carabinieri scambiati per lupi e presi di mira Dai cacciatori : I due protagonisti, due fratelli, sono stati rintracciati e per loro è scattata così la denuncia. I due pensavano di stare sparando a dei lupi perché i militari erano impegnati nell'attività di monitoraggio del lupo in zona con una tecnica che consiste nell'emissione di ululati pre-registrati.Continua a leggere

Renzi in incognito Dai "suoi" banchieri" : ... sulla legge finanziaria, prevarrà la linea del ministro dell'Economia Giovanni Tria, senza alcun sforamento che possa turbare i mercati finanziari. Il senatore poi, approfondendo il tema del ...

Un video sui maltrattamenti subiti Dai maiali in un allevamento di Senigallia ha portato a un’operazione dei Carabinieri : La procura di Ancona ha ordinato all’unità per la tutela forestale dei Carabinieri di fare degli accertamenti in una struttura per l’allevamento di suini di Senigallia, in provincia di Ancona. Gli accertamenti sono stati disposti dopo che la procura aveva ricevuto The post Un video sui maltrattamenti subiti dai maiali in un allevamento di Senigallia ha portato a un’operazione dei Carabinieri appeared first on Il Post.

Richiedente asilo scatena il panico ai giardini pubblici - arrestato Dai carabinieri : Straniero Richiedente asilo scatena il panico ai giardini pubblici, intervengono i carabinieri e lo arrestano per resistenza. Il giovane è ospite del centro di accoglienza 'don Orione' di Grotte di ...

Padova : rubavano nelle Basilica del Santo - arrestati Dai Carabinieri : Padova, 10 set. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Limena (Pd) hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, per furto aggravato, un 33enne, residente ad Altamura (Ba) e una 49enne, peruviana, residente a Pisa. I due si sono introdotti all’interno della Basilica di S. Antonio, fingen

Padova : rubavano nelle Basilica del Santo - arrestati Dai Carabinieri (2) : (AdnKronos) - Una volta fermati ed accompagnati in caserma dai controlli è emerso che erano entrambi già noti alle forze dell’ordine per furti, rapine e ricettazione. L’uomo era noto anche per furti in luoghi di culto commessi in altre località. È quindi scattato l’arresto e dopo aver trascorso la n