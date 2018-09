Da metà marzo verrà erogato il reddito di cittadinanza

huffingtonpost

(Di martedì 25 settembre 2018) "Nel 2019 faremo partire in maniera differenziata pensioni edi: dal 1° gennaio 2019 la pensione minima passa a 780 euro, mentre da metà2019 saràildi" e si partirà con il potenziamento di "centri per l'impiego". Lo ribadisce a 'Porta a Porta', il vicepremier Luigi Di Maio."È pronta una proposta per incominciare ad eliminare le leggi inutili per le imprese. Siamo arrivati ad una proposta che elimina 140 leggi", ha detto Di Maio, a Porta a Porta, spiegando che "ci sarà un codice unico con norme uniche, elimineremo anche i dpr".