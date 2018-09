Da Gianni a Donatella il grande stile di una dinastia

ilgiornale

: Donatella Versace: da Gianni a Donatella fino alla probabile vendita - italy_trend : Donatella Versace: da Gianni a Donatella fino alla probabile vendita - VELOSPORT1960 : La storia della maison Versace si può dividere in due parti: prima e dopo la morte di Gianni Versace. Nessuno, quas… - dferrazza : RT @paolomosanghini: Il brand Versace venduto, in azienda resta Donatella. Resta ancora aperto un mistero: perché quando è morto il fondato… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Poi torna sui libri e in men che non si dica prende una laurea in economia e commercio.nasce nel 1955 ed è la piccola di casa ma anche un gigante di coraggio fin dalla più tenera età. Si ...