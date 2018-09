huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Csm specchio della politica: per la corsa di vicepresidente non decolla l'alleanza Lega-M5s - pccpla : RT @HuffPostItalia: Csm specchio della politica: per la corsa di vicepresidente non decolla l'alleanza Lega-M5s - M_J_Motta : RT @HuffPostItalia: Csm specchio della politica: per la corsa di vicepresidente non decolla l'alleanza Lega-M5s - MPenikas : HuffPost: Csm specchio della politica: per la corsa di vicepresidente non decolla l'alleanza Lega-M5s… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Giovedì alle 10 si riunisce il plenum del Consiglio superioremagistratura per eleggere ilche succederà all'uscente Giovanni Legnini, indicato a suo tempo dal Pd in epoca governo Renzi. A Palazzo dei Marescialli fervono le trattativevigilia, ma da quello che trapela la maggioranza di governo gialloverde non si muove come un sol uomo. Anzi. In questa partita la Lega ha deciso il profilo basso, non schiera nessuno dei suoi due componente laici e gioca invece con Forza Italia, a sostegno dell'azzurro Alessio Lanzi o in alternativa del Democratico David Ermini, che a bocce ferme e conti fatti risulta il più favorito. Il M5s ha difficoltà a trovare alleati per conquistare la maggioranza al plenum (24 membri, di cui 8 laici più 16 togati, cui vanno aggiunti i tre membri di diritto: il presidente Sergio Mattarella, il ...