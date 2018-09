Crollo ponte | l' incidente probatorio si trasforma in presidio

Parte l'incidente probatorio per il Crollo del ponte Morandi - i familiari delle vittime davanti al tribunale chiedono giustizia : In fila davanti al tribunale per chiedere giustizia per i loro cari che hanno perso la vita il 14 agosto. Sono tante le persone che si sono radunate davanti al palazzo di giustizia di Genova nel giorno dell'inizio dell'incidente probatorio per il crollo del ponto Morandi. Ci sono i famigliari delle vittime, i loro avvocati e alcuni dei 20 indagati. C'è anche Adele Chiello, la madre di Giuseppe Tusa, l'ufficiale della capitaneria morto nel ...

Genova - i 3 motivi per cui il decreto non c’è ancora 40 giorni dopo il Crollo del ponte Morandi : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Crollo ponte Genova - Conte : 'Domani il decreto al Quirinale' - : Continuano le polemiche sul decreto Genova. Il governo confida di trasmettere domani mattina al Quirinale il testo sulle emergenze, che comprende una parte dedicata alla ricostruzione. La città, ...

Crollo ponte : Conte - mai tradito promesse : ANSA, - ROMA, 24 SET - Sul commissario "non sono venuto meno alla promessa fatta a Genova: non è che sul palco vesto i panni del cantore o dell'araldo e poi li smetto. Dissi 10 giorni e intendevo 10 ...

Crollo ponte - proseguono interrogatori : ANSA, - GENOVA, 24 SET - Sono iniziati questa mattina, negli uffici della Procura di Genova, gli interrogatori di Stefano Marigliani e Riccardo Rigacci, rispettivamente direttore del primo tronco di ...

Crollo ponte Morandi : nessuno studio in 14 anni/ Ultime notizie Genova : Autostrade ignorò preoccupazioni : Crollo ponte Morandi: nessuno studio in 14 anni. E' quanto emerso dalle indagini in corso sulla tragedia di Genova. I segnali di preoccupazione ignorati da Autostrade.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:44:00 GMT)

Crollo ponte : nessuno studio sul Morandi in 14 anni : Dal 2000 al 2014, escludendo le ispezioni di routine.Nel 2009 un articolo sulla rivista degli ingeneri parlava di “vulnerabilità congenita”. Ma non fu considerato

Crollo ponte - Toti : 'Governo dovrà rendere conto dei ritardi' : "Se l'esecutivo pensa che un commissario straordinario faccia più in fretta a ricostruire il ponte Morandi rispetto ad Autostrade, Fincantieri e Renzo Piano, io sono disponibilissimo a seguire la ...

Crollo ponte Genova : sfollati invitati allo stadio : Le famiglie degli sfollati di ponte Morandi saranno invitate allo stadio Luigi Ferraris di Genova mercoledì 10 ottobre per l’amichevole tra le Nazionali di Italia e Ucraina. Lo ha annunciato il consigliere comunale con delega allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone: “Ho scritto ufficialmente al commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini trovando grandissima disponibilità in questo senso e dobbiamo soltanto ...

Ponte Morandi - via all’anticipo del maxi-processo sul Crollo : Da martedì al via l’incidente probatorio: gli accertamenti potranno essere utilizzati come se si fosse già a dibattimento in corso

Ponte Morandi - contributi ‘senza più nulla a pretendere’ : così Autostrade ci prova con alcuni dei sopravvissuti al Crollo : “Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento”. La formula ambigua e ...