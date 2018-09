Crollo ponte di Genova | il responso del Mit | Da Aspi controlli sicurezza

Ponte Morandi - la Commissione 'Crollo dovuto a struttura - non a stralli. Autostrade ha minimizzato gravità della situazione' : Il rischio di crollo del Ponte Morandi a Genova era evidente già negli anni scorsi, e ancor più lo era nel progetto di retrofitting di Autostrade del 2017. Eppure il concessionario ha sottovalutato l'...

Così la Commissione accusa Autostrade per il Crollo del ponte Morandi : Roma, 25 set., askanews, - Omissioni da parte di Autostrade per l'Italia sui segnali di criticità rilevati sul ponte Morandi, il cui crollo ha causato la morte di 43 persone lo scorso 14 agosto. Lo ...

Ponte Genova - la commissione accusa Autostrade : «Rischio Crollo era evidente» : Pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti la relazione della commissione ispettiva che evidenzia mancanze e omissioni della manutenzione di Autostrade per l’Italia

Crollo ponte Genova - chiusa la relazione del Mit : «Da Aspi controlli inadeguati» : La Commissione ispettiva è stata costituita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti subito dopo il tragico Crollo del cosiddetto ponte Morandi (Viadotto Polcevera), proprio per far luce sulle cause che hanno portato alla tragedia che ha colpito la città di Genova il 14 agosto scorso...

Crollo ponte Morandi - 2 mesi per periti : 15.05 I tre periti del gip, Giampaolo Rosati (Milano),Massimo Losa (Pisa) e Bernhard Elsener (Zurigo), avranno due mesi di tempo per le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti dei monconi del ponte Morandi. Lo ha deciso il gip al termine dell' udienza dell'incidente probatorio. Il primo sopralluogo dei periti, insieme ai consulenti dei 20 indagati e dei familiari delle vittime, è stato fissato per il 2 ottobre. La ...

Oggi l'incidente probatorio per il Crollo del ponte Morandi : Nell'aula magna del tribunale sono state ammesse 167 parti, 22 indagati e 145 parti offese. I periti avranno 60 giorni di tempo, il primo sopralluogo il 3 ottobre -

Crollo ponte - sindaco Genova : progetto c'è - con ok via in 7 giorni : "Il progetto è pronto, quello di Piano, già ingegnerizzato. Ci sono ditte, come la Fagioli, tra le migliori al mondo, pronte. Se ci danno l'ok possiamo partire in 7-10 giorni". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, sulla ricostruzione del ponte Morandi. "Se a ottobre non vedremo delle gru lavorare - ...

Crollo ponte - l'incidente probatorio si trasforma in presidio : Al primo passaggio processuale dell'inchiesta molti cittadini fuori dal tribunale: "Vogliamo verità". C'è anche la madre di una delle vittime della Torre Piloti

Parte l'incidente probatorio per il Crollo del ponte Morandi - i familiari delle vittime davanti al tribunale chiedono giustizia : In fila davanti al tribunale per chiedere giustizia per i loro cari che hanno perso la vita il 14 agosto. Sono tante le persone che si sono radunate davanti al palazzo di giustizia di Genova nel giorno dell'inizio dell'incidente probatorio per il crollo del ponto Morandi. Ci sono i famigliari delle vittime, i loro avvocati e alcuni dei 20 indagati. C'è anche Adele Chiello, la madre di Giuseppe Tusa, l'ufficiale della capitaneria morto nel ...

Genova - i 3 motivi per cui il decreto non c’è ancora 40 giorni dopo il Crollo del ponte Morandi : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Crollo ponte Genova - Conte : 'Domani il decreto al Quirinale' - : Continuano le polemiche sul decreto Genova. Il governo confida di trasmettere domani mattina al Quirinale il testo sulle emergenze, che comprende una parte dedicata alla ricostruzione. La città, ...

Crollo ponte : Conte - mai tradito promesse : ANSA, - ROMA, 24 SET - Sul commissario "non sono venuto meno alla promessa fatta a Genova: non è che sul palco vesto i panni del cantore o dell'araldo e poi li smetto. Dissi 10 giorni e intendevo 10 ...

