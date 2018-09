agi

: Crollano le domande di asilo politico all’Italia: la flessione è del 60 per cento - NvaEspartaNews : Crollano le domande di asilo politico all’Italia: la flessione è del 60 per cento - rodulfox : Crollano le domande di asilo politico all’Italia: la flessione è del 60 per cento - asiloenusa : Crollano le domande di asilo politico all’Italia: la flessione è del 60 per cento -

(Di martedì 25 settembre 2018) Calano le richieste dinell'Unione europea nel secondo trimestre del 2018 rispetto all'anno scorso. E l'registra il numero più basso in assoluto di, con unadel 60% rispetto allo stesso periodo del 2017 e del 23% in confronto al trimestre precedente. Sono i dati forniti da Eurostat, secondo cui anche se si registra un leggero aumento del 4% rispetto al primo trimestre di quest'anno, il numero di richiedentinell'Unione europea è diminuito del 12% nel secondo trimestre del 2018 rispetto allo stesso trimestre del 2017. Complessivamente nella seconda parte del 2018, le persone provenienti da paesi terzi dell'UE che hanno chiestoper la prima volta in Europa sono state 137.000, un numero che riporta ai livelli registrati nel 2014, prima dei picchi della grande crisi del 2015 e del 2016. Il ...