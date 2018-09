Cristiano Ronaldo imprescindibile per la Juventus | titolare anche col Bologna

sportfair

(Di martedì 25 settembre 2018) Massimiliano Allegri sa bene che tenere in panchinasarebbe molto complicato, dunquecolmartedì non ci sarà in Champions, ha bisogno di giocare, di fare gol. Siamo all’inizio del campionato e lui sta bene fisicamente“. Il tecnico della, Massimiliano Allegri, annuncia così la presenza domani in campo contro ildi CR7 nella conferenza stampa che precede l’impegno di campionato in programma all’Allianz Stadium. (Int/AdnKronos)L'articoloper lacolSPORTFAIR.