Cristiano Malgioglio | ' Grazie al Gf Vip sto vivendo una seconda giovinezza'

Ivan Cattaneo - chi è? / In cerca dell'effetto Cristiano Malgioglio (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo, ci si aspetta dal cantante un vero e proprio effetto Cristiano Malgioglio. Riuscirà a rendere frizzante la vita dentro la casa come il suo collega? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:15:00 GMT)

Cristiano Malgioglio commenta l'imitazione di Antonella Elia a Tale e Quale Show : Si è rivelata la performance maggiormente attrattiva a Tale e Quale Show l'imitazione di Cristiano Malgioglio da parte della ex soubrette de La Corrida e La Ruota della Fortuna Antonella Elia, che ha vestito i mirabolanti panni del cantante di Mi sono innamorato di tuo marito, esibendosi proprio in questa canzone.Il paroliere di Mina si è goduto la performance in tv, condividendo due volte il video su Instagram e scrivendo: Simpatica, ...

Francesca Cipriani - fuori di seno a Pomeriggio 5 / Video - appello a Cristiano Malgioglio : "Mi manchi" : Francesca Cipriani ospite a Pomeriggio 5. "Si è innamorata di uno dei miei ospiti": l'annuncio di Barbara D'Urso in diretta. Chi è il fortunato?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:32:00 GMT)

Cristiano Malgioglio all'Isola dei Famosi? "Mai dire mai"/ "Il ritorno al Grande Fratello Vip? Ho già dato!" : Cristiano Malgioglio non tornerà al Grande Fratello Vip, ma è pronto a valutare un posto da opinionista nel parterre dell'Isola dei Famosi. Ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Cristiano Malgioglio cade a Domenica Live/ Barbara d’Urso : “Quel cretino mi è venuto addosso…” (Pomeriggio 5) : Barbara d'Urso e Malgioglio, video caduta Domenica Live: “Sei scemo! Antonio Ricci ci fa un programma con noi”. La serata continua in balera con Angelo Boffa.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:09:00 GMT)

Domenica Live - caduta in diretta per Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio : 'Le scarpe sono troppo larghe' : Barbara D'Urso aveva preannunciato un inizio con il botto per la sua Domenica Live e così è stato. Dopo la performance di Cristiano Malgioglio e la sua hit 'Danzando', la conduttrice ha raggiunto il ...

Renato Zero - Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio - rovinoso retroscena : disastro dietro le quinte : disastro dietro le quinte del concerto di Verona. Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio si sono incrociati dietro il palco e secondo il settimanale Spy sarebbe finita nel peggior modo ...

Renato Zero - Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio : gelo dietro le quinte : Perché Renato Zero non parla più con Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio Da tempo Renato Zero ha interrotto i rapporti con due colleghi famosi, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio. L’artista ha rivisto i due ad un recente evento musicale a Verona ma dietro le quinte è regnato il gelo. I tre hanno mostrato grossa indifferenza, […] L'articolo Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio: gelo dietro le quinte proviene da ...