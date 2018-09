Cozze greche contaminate | è allarme in tutta Italia

ilgiornale

: Cozze greche contaminate, allarme europeo: «Contengono il batterio Escherichia Coli» - tinas48 : Cozze greche contaminate, allarme europeo: «Contengono il batterio Escherichia Coli» -

(Di martedì 25 settembre 2018) Pericolo Escherichia coli nellevive provenienti dalla Grecia. L'è stato lanciato dal RASFF (Food and Safety Alerts), il Sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare.I frutti di mare sono risultati contaminati dell'Escherichia Coli, un batterio pericoloso presente nelle acque inquinate da feci che può provocare nausea, fortissimi crampi addominali, diarrea e vomito con conseguenti danni per l'apparato digerente.L"allerta sembra riguardare tutto il territorio nazionale dato che levive esarebbero già state messe sul mercato. Come riporta il Messaggero, risulta difficile riuscire a ritirare tutti i lotti interessati che potrebbero essere finiti anche in piccoli punti vendita, pescherie e mercati rionali, oltre che in alcuni siti della grande distribuzione. Le operazioni di ritiro per tutelare la salute dei consumatori,via, sono ...