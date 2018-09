Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.



"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha bisogno di crescita economica, sviluppo sociale e giustizia sociale". Su parole Di Maio: "Non dormo la notte se in Manovra non ci saranno misure adeguate per le persone che soffrono". E : "Se Macron -a quanto mi riferite - dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, rispondo che lui rappresenta la Francia, l'Ue è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va bene: Italia non ha problemi con la Francia".(Di martedì 25 settembre 2018)

