ilfattoquotidiano

: Congedo di paternità, la sperimentazione a 4 giorni? Scade a fine anno. L’appello perché diventi strutturale - italianaradio1 : Congedo di paternità, la sperimentazione a 4 giorni? Scade a fine anno. L’appello perché diventi strutturale - italianaradio1 : Il congedo di paternità a quattro giorni ha i giorni contati. Perché mentre Legge di Bilancio 2017 ha esteso per l’… - TerrinoniL : Congedo di paternità, la sperimentazione a 4 giorni? Scade a fine anno. L’appello perché diventi strutturale -

(Di martedì 25 settembre 2018) Ildia quattroha icontati.mentre Legge di Bilancio 2017 ha esteso per l’in corso ilobbligatorio remunerato, se l’attuale governo non deciderà di confermarla, lasi concluderà entro ladel 2018. Decretando l’annullamento di quel passo in avanti (anche se timido) compiuto in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione vita-lavoro, specialmente per le donne. Ecconeiscorsi alcuni docenti e professionisti che da tempo si occupano di questo tema hpromosso una petizione online chiedendo che ildiobbligatorio sia reso strutturale. Ladel 2018 – Il(inizialmente di un giorno, poi di due), è stato introdotto nel 2013. La legge di Stabilità 2018 ha inraddoppiato da 2 a 4 idiobbligatorio ...