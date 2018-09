Confessa un coetaneo del 16enne morto nel Modenese | ucciso con una pistola 

lastampa

: Confessa un coetaneo del 16enne morto nel Bolognese: ucciso con una pistola - LaStampa : Confessa un coetaneo del 16enne morto nel Bolognese: ucciso con una pistola - pbaro : Sedicenne trovato morto, coetaneo confessa: «Gli ho sparato» - OlgaRedBlack : RT @LaStampa: Confessa un coetaneo del 16enne morto nel Bolognese: ucciso con una pistola -

(Di martedì 25 settembre 2018) La giovane vita di Giuseppe Balboni è finita in fondo a un pozzo profondo tre metri, in una zona di calanchi, boschi e vigneti tra le province di Bologna e Modena.con una pistola per mano di unche hato. Vicino a un casolare, si sono tragicamente interrotte le ricerche del sedicenne scomparso dalla mattina di lunedì 17 set...