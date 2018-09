Conferenza internazionale sulla tratta delle donne nigeriane in Cittdella | VIDEO

Energia - ENEA : al via in Sicilia la Conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018 : Taglio del nastro per la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo della ricerca sull’Energia da fusione. A pochi mesi dall’avvio dei lavori per realizzare nel Centro ENEA di Frascati il grande polo di ricerca sulla fusione DTT(Divertor Tokamak Test), fino al 21 settembre ENEA riunisce a Giardini Naxos (Messina) oltre 1.000 rappresentanti della comunità scientifica, ...

Unesco - entra nel vivo la Conferenza internazionale dei Geoparchi : Roma, 11 set., askanews, - entra oggi nel vivo l'8° Conferenza Internazionale dei Geoparchi mondiali Unesco che da sabato 8 settembre sta rendendo il Parco Naturale Adamello Brenta Geopark un ...

ENEA organizza Conferenza internazionale su fusione SOFT 2018 : Teleborsa, - Nello splendido scenario di Giardini Naxos , Messina, , si terrà la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology , SOFT 2018 , , organizzato da ENEA . Alla conferenza internazionale, ...

ENEA organizza Conferenza internazionale su fusione SOFT 2018 : ... che si terrà dal 16 al 21 settembre 2018 , parteciperanno oltre 1.000 tra scienziati, espositori e rappresentanti dell'industria da tutto il mondo. L'obiettivo è quello di confrontarsi sui progressi ...

Energia - ENEA : al via la Conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018 : Dal 16 al 21 settembre a Giardini Naxos (Messina) ENEA organizza la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo dell’Energia da fusione nucleare. Oltre 1.000 tra scienziati, espositori e rappresentanti dell’industria da tutto il mondo si confronteranno su progressi e novità più rilevanti nel percorso per riprodurre i meccanismi dell’Energia delle stelle e garantire una ...

Libia - Moavero rimette in moto la diplomazia : tregua con la Francia - Conferenza internazionale in Italia a novembre : Metà pomeriggio a Palazzo Chigi: stavolta si parla di immigrazione e di Libia, in un vertice apposito convocato dal premier Giuseppe Conte tornato da New York. Ci sono i ministri degli Interni, Esteri e Difesa: Matteo Salvini, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta. Più i vertici dei servizi. Perché il caos in Libia allarma il governo Conte. Anzi finora lo ha proprio spiazzato, mandato in tilt: incapace di decidere, ieri ...

Beijing - al via la Conferenza internazionale sui robot 2018 : ... la competizione tra robot e il Ground Unmanned System - mostrando e favorendo lo scambio degli ultimi risultati ottenuti dall'industria dei robot tra Beijing e il resto del mondo. Durante la ...

Conferenza internazionale sull'Aids : "Rompere le barriere - costruire ponti" : Solo dando priorità a politiche basate sulla scienza, garantendo finanziamenti adeguati e lavorando insieme con tutte le proprie forze al fine di assicurare che nessuno venga lasciato indietro, è ...