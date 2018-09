Con il governo è cambiata anche la forma di governo?

Immigrazione - Andrea Maestri : “Nel decreto Salvini tradisce il Contratto di governo” : Andrea Maestri, critica il decreto Immigrazione: "Fino a oggi lo Sprar rappresentava un modello pubblico e trasparente nella gestione delle risorse. Chi adesso non rientra nel sistema Sprar non sparisce magicamente dal territorio. E quindi finirà nei Centri d'accoglienza straordinari, i Cas, che sono tutti privati".Continua a leggere

Salvini : al governo Con Di Maio per prossimi cinque anni : Roma, 24 set., askanews, - 'Il mio difetto e la mia testardaggine è che quando do una parola a qualcuno, quando firmo un contratto e prendo un impegno con qualcuno non me lo rimangio dopo quattro mesi ...

Francia - governo presenta una manovra Con taglio tasse da 25 mld : Roma, 24 set., askanews, - Il presidente della Francia Emmanuel Macron ha risposto ai continui cali di popolarità annunciando, tramite il suo governo un progetto di bilancio espansivo e basato su un ...

Medici Senza Frontiere Contro il decreto Salvini : “Dal governo politiche repressive” : L'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere si espone contro il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione approvato oggi. Secondo MSF, infatti, si andrà in direzione opposta rispetto a quella necessaria: invece che favorire l'integrazione, si preferiscono politiche migratorie repressive che non hanno "interesse per la vita, la salute e la dignità di migliaia di uomini, donne e bambini".Continua a leggere

Istituto Cattaneo : "In Italia studiare non Conviene e non paga. Governo investa di più nell'istruzione" : In Italia si studia di meno rispetto agli altri Paesi europei, e ancor meno rispetto agli stati Ocse. Non solo: chi ha una laurea guadagna, in proporzione di meno rispetto ai laureati degli altri Paesi. A laurearsi, poi, in generale, sono i figli dei laureati. Segno, questo, di una scarsa mobilità sociale. Ma a cosa è dovuto tutto ciò? L'Istituto Cattaneo ha analizzato i dati e provato a tirare le somme, lanciando poi un ...

Aquarius 2 - sContro tra Ong e governo. Panama cancella la nave dai registri navali : nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 23 settembre la nave Aquarius 2 ha tratto in salvo 47 persone al largo della costa libica e, nelle stesse ore, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che Panama ha deciso di cancellare l’imbarcazione dai registri navali, rendendone più complessa la navigazione o, come si dice in gergo, lasciandola senza bandiera. Sul giornale online ...

Crollo ponte - Toti : 'Governo dovrà rendere Conto dei ritardi' : "Se l'esecutivo pensa che un commissario straordinario faccia più in fretta a ricostruire il ponte Morandi rispetto ad Autostrade, Fincantieri e Renzo Piano, io sono disponibilissimo a seguire la ...

BerlusConi si candida alle Europee e attacca il governo : "Un disastro"/ Conte - "deve stare tranquillo" : Berlusconi: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Migranti - Panama blocca Acquarius 2 “pressioni da governo italiano”/ Mfs e Sos Méditerranée "sConvolte" : Aquarius 2 salva 50 Migranti e Salvini rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:49:00 GMT)

BerlusConi si candida alle Europee e attacca il governo 'Un disastro'. Conte 'Ci lasci lavorare' : ... quel Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, al centro delle polemiche per le sue minacce ai tecnici del ministero dell'Economia . In una democrazia il signor Casalino dovrebbe stare già fuori ...

Aquarius - le Ong frignano Contro il blocco di Panama : 'Colpa del governo italiano' : ...dall'annuncio da parte dell'Autorità marittima di Panama di essere stata costretta a revocare l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale sotto l'evidente pressione economica e politica ...

BerlusConi riscende in campo : “mi candido alle Europee”/ Attacco a M5s e Lega : “Governo nemico delle libertà” : Berlusconi: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il Governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:52:00 GMT)

Google Consentirà al Governo Cinese di spiare gli utenti via smartphone? - : ...di capitolare sulle richieste di censura e sorveglianza in cambio dell'accesso al mercato Cinese come confisca dei nostri valori e della nostra posizione negoziale governativa in tutto il mondo', ha ...

Manovra - Conte : "Massima fiducia in Tria - burocrati al servizio del governo" : Conte ribadisce la sua "massima" fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria e anche nei tecnici del ministero, dopo l'audio del portavoce Rocco Casalino e le parole del vicepremier Di Maio ...