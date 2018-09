Come registrare film e programmi su USB dalla TV

Come registrare video dallo schermo su Android e iPhone : registrare lo schermo su Android e iPhone è una procedura molto semplice e altrettanto utile per diversi scopi. Per esempio per youtuber che vogliono condividere le loro performance videoludiche oppure per realizzare videotutorial. Ma anche per salvare un filmato che non si riesce a scaricare (occhio al copyright, però) oppure per progetti creativi. Insomma, qualsiasi sia la motivazione, sarà piuttosto semplice salvare un filmato in memoria che ...