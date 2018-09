Com’è andata la sfilata di Gucci a Parigi

Ronaldo alla Juventus - Florentino Perez si confessa : “ecco Com’è andata” : Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha rivelato qualche particolare sulla cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Come riportano gli spagnoli di Ok Diario, il numero uno della società spagnola ha fatto un discorso ai delegati: “la cessione più remunerativa quest’anno è stata quella di Cristiano. Lui voleva andar via per motivi personali e quando tutti convergono sulla stessa soluzione si arriva a un accordo. ...

“Una comica”. Rimpatrio dei migranti : Com’è andata a finire. 100 poliziotti per 7 clandestini : ecco il risultato : Definirla “comica” sarebbe riduttivo. Parliamo dell’operazione di Rimpatrio di ben (occhio al numero) 7 tunisini, in cui sono stati impegnato ben oltre 100 poliziotti in un viaggio da odissea. E se già la sproporzione di forze può far riflettere, si aggiunga il fatto che, a causa di un guasto al motore, l’aereo non è partito e l’accompagnamento forzato è stato trasformato in un semplice ordine di lasciare il territorio entro sette giorni: ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore 3. Ecco Com’è andata | Dati Auditel 11 settembre 2018 : I palinsesti tornano a popolarsi di attesissimi programmi tv. Ecco una delle prime attesissime sfide della nuova stagione per quanto riguarda i Dati Auditel. Secondo gli Ascolti tv di ieri, martedì 11 settembre 2018, chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5? Sull’ammiraglia Rai è andata in onda la prima puntata della fiction Una pallottola nel cuore 3 con protagonista Gigi Proietti. Sull’ammiraglia avversaria, invece, un nuovo match per la ...

Sabotaggio sulla Stazione Spaziale? Era una fake news : ecco Com’è andata [VIDEO] : fake news ad alta quota: nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di un fantomatico Sabotaggio della Stazione Spaziale Internazionale, a causa di un foro di due millimetri trovato sulla Soyuz dagli astronauti a bordo della ISS. Ma è tutto falso: ecco com’è andata, lo spiega l’Agenzia Spaziale Italiana nel video di seguito. Iss sabotata? Era una fake news [VIDEO] Per approfondire: Scatta l’allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale: ...

Milan - Tognaccini lascia MilanLab : “il caso Pato e le proposte di Sarri - ecco Com’è andata” : Daniele Tognaccini ha parlato del suo addio a MilanLab a distanza di 20 anni dall’arrivo in rossonero: il caso Pato fa ancora discutere Daniele Tognaccini, storico responsabile di Milan Lab, ha lasciato il club ed il suo posto all’interno dell’infermeria rossonera. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno ed a distanza di pochi mesi Tognaccini ha raccontato al Corriere della Sera la propria esperienza al Milan: “Sono ...

“Ma è un pazzo!”. Frulla un i-Phone e lo beve con una cannuccia : Com’è andata a finire : In cerca di visualizzazioni e like si fa ormai di tutto, ma era difficile pensare che si potesse arrivare a tanto. Eppure il noto youtuber, TechRax (al secolo Taras Maksimuk), ha deciso di lasciare i suoi follower senza parole. Il ragazzo, protagonista di altri esperimenti assurdi, ha deciso di bere i resti di un iPhone X nuovo di zecca, appositamente frullato per l’occasione. Taras Maksimuk ha ripreso la sua “impresa” ...

Ascolti TV Stasera italia con Barbara Palombelli : Com’è andata la prima? : Ieri, 3 settembre 2018, è ufficialmente partita la “nuova” Rete 4 con la prima puntata di Stasera italia, il programma talk con alla conduzione la giornalista Barbara Palombelli. Come annunciato è sparito il cosiddetto populismo: la trasmissione ha esordito con un’intervista all’ex leader del PD Matteo Renzi e con le primissime immagini esclusive del suo documentario su Firenze. Gli Ascolti tv avranno premiato la trasmissione ...